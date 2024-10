Thaly Brito e “Koisa Nossa” agitam finais da Copa Paraíso em Cachoeiro

Nesta quinta (10) e sexta-feira (11), às 19h, vão ser realizadas as grande finais da Copa Paraíso de Futsal Sub-11 e Sub-15, no ginásio poliesportivo do bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim.

Na quinta-feira (10), a cidade toda vai pegar fogo, com a grande final do Sub-11, entre as equipes de Santa Fé Muqui e Escolinha Bola no Pé. Já na sexta, a decisão do Sub-15 fica entre o Criança Bandeira e Escolinha Zumbi. Aliás, a entrada é totalmente gratuita!

Pela primeira vez, a Copa Paraíso teve edições para atletas entre 11 e 15 anos, e já em sua primeira edição, foi sucesso por toda cidade. Sobretudo, vários atletas se destacaram e mostraram um brilhante futuro pela frente.

Entre os quatro times que chegaram na grande final, contando as duas categorias, três chegaram de forma invicta. Contudo, mesmo com um tropeço, a Escolinha do Zumbi não se abalou e chega a final sedento pelo título da competição.

Só os jogos já prometem muita emoção nesses dois dias. Porém, além das finais, dois shows incríveis vão agitar ainda mais o município.

Na quinta-feira (10), após a final da categoria Sub-11 da Copa Paraíso, a cantora Thaly Brito promete agitar ainda mais o bairro. Já na sexta-feira (11), o show fica por conta do conhecido Grupo Koisa Nossa, que fecha o campeonato com chave de ouro.

Programação

Shows e finais da Copa Paraíso de Futsal

Dia 10 de outubro (quinta-feira)

19h – Abertura

19h30 – Santa Fé Muqui x Escolinha Bola no Pé

20h40 – Show com Thaly Brito

Dia 11 de outubro (sexta-feira)

19h – Abertura

19h30 – Criança Bandeira x Escolinha Zumbi

20h40 – Show com Grupo Koisa Nossa