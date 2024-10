Projeto oferece atividades esportivas voltadas para adolescentes no ES

O Nova Venécia Futebol Clube, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sesport), vai iniciar o projeto “Construindo Campeões”. A iniciativa, concebida via Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC), consiste em atividades esportivas voltadas para adolescentes nascidos entre os anos 2007 e 2012.

As escolinhas de futebol serão voltadas para os adolescentes de ambos os sexos, que residem em Nova Venécia. Ainda não há uma data para o início das aulas, pois o projeto está na fase de contratação de profissionais e compra de uniformes. Num segundo momento, já em 2024, o projeto também irá cuidar das atividades de alto rendimento, no caso as competições de base organizadas pela Federação de Futebol do Espírito Santo (FES).

No país do futebol, ser um jogador é o sonho de muitos adolescentes, mas nem sempre é fácil. Para os adolescentes do interior é ainda mais difícil devido à falta de estrutura, a distância dos grandes centros, além de outros entraves. De acordo com a CEO do clube, Deis Chaves, o Nova Venécia irá aglutinar esses talentos da região, atuando diretamente na formação, tanto de atletas quanto de cidadãos.

“Toda equipe está muito animada em iniciar o projeto ‘Construindo Campeões’. Com essa iniciativa, em parceria com o Governo do Estado e a Sesport, queremos criar oportunidades reais para crianças e jovens. Acreditamos que, com a estrutura e o suporte adequados, eles poderão desenvolver seu potencial e se tornar verdadeiros campeões, dentro e fora dos campos”, afirmou a dirigente.

O Nova Venécia Futebol Clube acredita que sonhos são realizados com oportunidades. E é isso que o clube quer ser para dezenas de adolescentes que desejam ser jogadores de futebol. Um local de desenvolvimento humano, mas também de formação esportiva.

“A equipe do Nova Venécia está preparada para gerir esses recursos com eficiência e eficácia, sob a liderança da assistente social Katia de Oliveira Souza. Temos um time engajado e focado no crescimento sustentável do clube, e a parceria com o poder público e a sociedade é fundamental para este momento tão importante em nossa trajetória”, finaliza a CEO Deis Chaves.