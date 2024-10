Tiago Leifert recebe camisa de Vegetti personalizada com nome da filha

O jornalista Tiago Leifert mostrou em suas redes sociais a homenagem que recebeu do Vasco e do atacante Pablo Vegetti para a filha Lua. Ele vestiu a camisa personalizada com o nome da pequena, usada pelo argentino no jogo contra o Palmeiras.

Além disso, o uniforme também conta com o patch da campanha da ONG ‘De Olho Nos Olhinhos’, que busca conscientizar sobre o retinoblastoma, um tipo de câncer ocular que atinge crianças entre 0 e 5 anos.

Leifert fez uma postagem em sua rede social e agradeceu o apoio do atacante do Vasco e também do clube.

“Estamos nos aproximando do fim da campanha. A homenagem do Vasco e o carinho de Vegetti nos dão força e empolgação para seguir em frente! Muito obrigado, craque. Seu gesto emociona e ajuda a salvar a vida de muitos pequenos”, escreveu o jornalista.

Além da camisa, que também foi autografado pelo camisa 99, uma carta foi dedicada a Lua, Tiago e Daiana, esposa do apresentador.