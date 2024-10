Transição energética: vulcões inativos podem ser nova saída

Proporcional ao aumento na demanda por eletrônicos, celulares, TVs de tela plana, carros elétricos e, até mesmo, turbinas de energia eólica, aumenta-se, também, a necessidade de maior exploração das substâncias “terras raras”. Terras raras são um conjunto de elementos químicos, normalmente encontrados na natureza misturados a minérios, de difícil extração. Mas possuem características peculiares, como magnetismo intenso e absorção e emissão de luz. Essas propriedades especiais fazem com que sejam usadas numa infinidade de aplicações tecnológicas.

