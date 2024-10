Tudum Netflix 2024: confira como conseguir o brinde

O Tudum está de volta. De acordo com a Netflix, ele vai chegar… diretamente na casa dos fãs e exclusivamente para os brasileiros, celebrando os mais apaixonados do mundo. A edição de 2024 traz a ação Um Tudum Pra Cada Um, que promete ser uma experiência inesquecível.

Neste ano, a Netflix apresenta uma novidade incrível: as latas temáticas colecionáveis em edição limitada. São quatro versões diferentes, recheadas de presentes e brindes exclusivos, que representam as séries e filmes mais amados no Brasil. Se você é um eterno romântico, vive no mundo da magia, é um aventureiro destemido ou adora um bom suspense, há uma lata perfeita para você.

Inscrição e Entrega Gratuita

As latas estarão disponíveis gratuitamente no dia 17 de outubro, a partir das 15h. Para garantir a sua, basta acessar o site umtudumpracadaum.com e fazer uma rápida inscrição. Após o cadastro, é só segurar a ansiedade e aguardar a campainha tocar com a sua lata surpresa. E se você quiser trocar algum item de sua lata por outro, utilize a hashtag #TudumNaLata nas redes sociais para combinar a troca com outros fãs.

Latas Já Disponíveis no Roblox

Aliás, as primeiras latas já foram entregues! Os fãs puderam conferir na praça central do NetflixWorld no jogo Roblox, entre os dias 10 e 15 deste mês. O auditório virtual estava decorado com os temas do Tudum, e os personagens Wandinha, Luffy (de One Piece), Dustin e Erika (de Stranger Things) estavam disponíveis para fotos, criando uma experiência ainda mais imersiva.

Sobre o Tudum

O Tudum começou como um festival no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, em 2020. Desde então, ele se transformou em um Almanaque, que ainda está nas prateleiras de muitos fãs. Em 2021, a celebração se tornou uma live virtual, exclusiva para o público brasileiro. Desde 2022, o Tudum se expandiu para um público global, com shows transmitidos para vários países, sendo o evento do ano passado, realizado ao vivo no Brasil, um verdadeiro marco.

O Tudum é muitas coisas, refletindo o compromisso da Netflix em surpreender e celebrar seus fãs de forma única.

Sobre a Netflix

A Netflix é um dos principais serviços de entretenimento do mundo, contando com 278 milhões de assinaturas pagas em mais de 190 países. Os assinantes têm acesso a uma vasta biblioteca de séries, filmes e jogos de diversos gêneros e idiomas. Na plataforma, é possível assistir, pausar e voltar a qualquer título quantas vezes quiser, em qualquer lugar, e alterar o plano a qualquer momento.

Como Garantir Sua Lata do Tudum 2024

Para garantir sua lata temática, esteja preparado! As latas serão oferecidas para quem acessar o site primeiro, pois os estoques são limitados. A partir das 15h desta quinta-feira (17), entre no link oficial do Tudum 2024, preencha o formulário e aguarde a confirmação por e-mail. Assim que receber a mensagem, basta esperar sua lata chegar em casa.

Não perca essa oportunidade! O Tudum 2024 promete ser uma experiência mágica para todos os fãs da Netflix.