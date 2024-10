“Um amor que nunca tinha conhecido antes”, diz jovem que virou mãe dos sobrinhos

Emilly Kelly Alves virou mãe dos dois sobrinhos Conrado Emanuel de Almeida, de 8 meses e Dulce Maria de Almeida, de 4 anos, após perder a irmã Larissa Cristina Alves, de 25 anos, em um acidente de trânsito no dia 14 de agosto deste ano, na Rodovia Pedro Cola, em Castelo.

Emilly conta que ficou sabendo do acidente com a irmã e os sobrinhos através de um amigo próximo. “Estava em casa, quando fiquei sabendo, tinha acabado de sair do banho e estava arrumando para ir trabalhar. Um amigo da minha irmã veio aqui em casa, falando comigo que ela havia sofrido um acidente e o sogro dela tinha ligado falando pra mim ir ficar com os meninos no hospital. Na minha cabeça ela não tinha morrido, apenas estava machucada e não podia ficar com os meninos”, explica.

Leia também: Mulher morre e crianças ficam feridas em acidente grave em Castelo

Irmã de mais três meninas, Emilly disse que ficou desesperada quando ficou sabendo que a irmã havia falecido. “No meio do caminhão, passado uns 40 km de onde moro, um monte de gente começou a me mandar mensagem dizendo que havia saído a informação de que ela havia morrido. Fiquei doida, entrei em desespero”, relata.

Um amor entre tia e sobrinhos que se fortaleceu

Em meio à saudade da irmã, Emilly relata que o amor entre eles se fortaleceram. “Já tinha um amor muito forte por eles. O parto do Conrado eu participei com a minha irmã. Então agora, o amor se multiplicou mais ainda. Os meninos graças à Deus estão bem. A Dulce procura muito a mãe dela, muito mesmo. Ela entende que a mãe dela virou estrelinha, mas ela procura muito a mãe dela. Todo dia fala que está com saudade e que queria a mãe dela”, conta.

“Eu tenho apoio do meu cunhado também, pai dos meninos, que está sofrendo muito com tudo isso”, finaliza.

Foto: Ronald Araújo Fotografias Foto: Ronald Araújo Fotografias