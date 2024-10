Uma passeata que virou festa: Cuíca parou a cidade de Calçado

No último sábado (28), as principais ruas de São José do Calçado, no Caparaó, foram tomadas por uma multidão de apoiadores da reeleição do candidato a prefeito Cuíca (PSB) e do candidato a vice-prefeito Maurício do Hospital (PSDB). O evento, que se transformou em uma grande festa democrática, contou também com a presença do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB).

Durante a passeata, os apoiadores expressaram sua gratidão e reafirmaram a certeza da vitória, destacando a continuidade do atual governo na administração municipal. Cuíca, em seu discurso, enfatizou os desafios enfrentados em sua gestão, citando a instabilidade legislativa provocada por cinco vereadores que têm gerado impasses em questões essenciais para o desenvolvimento da cidade, como emprego e saúde. Ele criticou a reprovação de projetos e a falta de votação de pautas importantes, mas garantiu que, apesar desses obstáculos, está comprometido em transformar a cidade e não desistirá de seu povo.

O deputado Vandinho foi incisivo ao afirmar que é necessária uma mudança imediata desses vereadores, que se opõem ao progresso de São José do Calçado. Ele lembrou aos cidadãos que têm o poder de decidir nas urnas e se livrar do atraso político que impede o crescimento da cidade.

“Time que está ganhando não se mexe”

O candidato a vice-prefeito Maurício do Hospital também fez uma reflexão importante sobre a reta final da campanha, alertando que o povo não pode ser enganado por falsas promessas. Ele enfatizou que “time que está ganhando não se mexe” e se comprometeu a contribuir ainda mais para elevar o patamar de São José do Calçado.

A passeata foi marcada por celebrações, com muita música e animação, destacando-se como uma das maiores mobilizações já vistas na cidade. A energia e o entusiasmo da multidão deixaram claro que São José do Calçado está unida em torno de um futuro promissor.