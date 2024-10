Uma semana de história: Chapa 1 consolida força com evento em Cachoeiro

No último dia 15, o Bom Gosto Buffet, em Cachoeiro de Itapemirim, foi palco de uma demonstração de união que reuniu centenas de profissionais do direito, em um dos maiores encontros já realizados pela advocacia na região.

O encontro, consolidou a força da Chapa 1 – “União e Compromisso”, liderada por Dr. Sebastião Hora e Dra. Cássia Bertassone, candidatos à Presidência e Vice-Presidência da 2ª Subseção da OAB/ES, respectivamente.

“Vamos trabalhar com união e compromisso por uma OAB cada vez mais presente e atuante. Uma OAB plural e representativa, para toda a Advocacia!”, relembrou Hora em seu marcante discurso, que ainda ecoa entre os presentes.

O apoio institucional demonstrado no evento foi expressivo. Dr. José Carlos Rizk, atual Presidente da OAB/ES e candidato à reeleição, ressaltou: “Tenho muito orgulho e admiração por Sebastião. O conheci trabalhando. Ele sempre trabalhou voluntariamente pela ordem, não medindo esforços para atender a quem quer que seja.”

Dr. Adílio Neto, atual Presidente da 2ª Subseção, reforçou seu apoio com palavras marcantes que permanecem vivas na memória dos colegas: “Sebastião Hora está pronto para ser Presidente da 2ª Subseção. Ele vem se preparando há 12 anos para isso. Hoje não existe outra pessoa na região que entenda as demandas da advocacia como ele.”

Uma semana depois, as propostas apresentadas continuam repercutindo positivamente entre os advogados da região. Entre as mais de 20 propostas, destacam-se a implementação de uma OAB digital com auditório virtualizado, transmissão online dos cursos e palestras, e manutenção das gravações no YouTube para acesso irrestrito, a humanização no cuidado à Advocacia, com atendimento psicológico gratuito e presencial na Subseção, e o compromisso incansável com a revisão da tabela e agilização dos pagamentos de honorários dativos, uma demanda histórica da classe.

Dr. Patrick Malverdi, candidato à Presidência da CAAES, reafirmou o compromisso assumido no evento: “Em Cachoeiro, na 2ª Subseção – tão forte e representativa para o nosso estado, realizaremos ainda mais! Inclusive, trazendo um escritório da CAAES para cá.”

A diversidade e experiência da chapa, evidenciadas no evento, seguem sendo destacadas. Como observou Dr. Vanderlan Costa, com seus 56 anos de advocacia: “A energia das pessoas e a união pela classe é algo contagiante.”

A intensa agenda de visitas e diálogos em Cachoeiro, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul, Muqui e Vargem Alta já está em andamento, reforçando o compromisso de “ouvir mais para fazer mais”.

Vale ressaltar que a advocacia capixaba vive um momento histórico. O processo eleitoral que decidirá a próxima diretoria da OAB, tanto na seccional quanto nas subseções, ocorrerá no dia 22 de novembro, através de votação 100% online – uma novidade sem precedentes na história da OAB/ES. Todos os advogados em dia com a Ordem estão aptos a participar deste processo democrático inovador. Esta modernização do sistema de votação reflete o compromisso da instituição com a acessibilidade e a participação ampla de seus membros, alinhando-se com as propostas de modernização apresentadas pela Chapa 1.

A Chapa 1 – União e Compromisso é composta por:

Presidente: Sebastião Renaldo Silva Hora Junior

Vice-Presidente: Cassia Bertassone Da Silva

Secretário-Geral: Thiago Canholato Cazotte

Secretário-Adjunto: Lucas Azevedo Rosa

Tesoureiro: Márcia Lúcia Ferreira Cancella

CONSELHO TITULAR:

Angélica da Silva Paineiras

Elson Pereira Lacerda

Fernanda Ribeiro Campos Michalsky

Flavio de Figueiredo Guimaraes

Homero Ferreira Da Silva Junior Coutinho

Jamyle Mendes Abdala

Juliana Libardi Frossard Gomes

Maria Claudia De Araujo Beraldi

Raphael Medina Junqueira

Ricardo Benevenuti Santolini

CONSELHO SUPLENTE:

Aila Santos Guimarães Bonandi

Cristiane Machado de Azevedo Dantas

Gabrielle Saraiva Silva

Grazielle Peres Da Silva

Rafael Antonio Freitas

Vanderlan Costa

Viviane da Silva Fidelis

O evento da semana passada não foi apenas um lançamento de campanha – foi uma demonstração clara de que a advocacia da 2ª Subseção está pronta para evoluir. Como diz o slogan da Chapa 1 – União e Compromisso: “É Hora de evoluir!”, e esse momento histórico comprovou que a evolução já começou.

