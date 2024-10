Vaga de emprego para mecânico automotivo em Castelo; confira

Está precisando trabalhar? A oficina mecânica Revizze Car, localizada na rua Machado de Assis, número 583, no bairro Santo Andrezinho, em Castelo, está com uma vaga de emprego disponível para função de mecânico automotivo.

Para ocupar a vaga, alguns requisitos são necessários, como: experiência na área de mecânica (motor, cabeçote, injeção eletrônica e suspensão), habilitação AB e comprometimento.

Os interessados na vaga de emprego ofertada, devem enviar o currículo para: revizzecar02@gmail.com. Para mais informações, entrar em contato com o número: (28) 99951-6980.

