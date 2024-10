Vasco x Cuiabá: onde assistir, horário e escalações

Nesta quinta-feira (24), às 19h, Vasco da Gama e Cuiabá se enfrentam, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Vasco x Cuiabá?

A partida, que será realizada no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, contará com transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

O cruzmaltino chega para o confronto após ser eliminado nas semifinais da Copa do Brasil, quando empatou com o Atlético-MG, dentro de casa, por 1 a 1 (3 a 2 no agregado). Em contrapartida, viu seu rival, o Fluminense, encostar na tabela de classificação, e a zona de rebaixamento ficar cada vez mais próxima, ou seja, uma vitória é essencial para o Vasco neste momento.

Assim, um resultado ruim pode complicar muito a vida do cruzmaltino, que na segunda-feira (28), enfrenta o Bahia, forte candidato na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América de 2025.

Já o Cuiabá, vive uma situação ainda mais complicada. Em 19° na classificação, o time de Mato Grosso tem apenas 27 pontos no campeonato, 5 pontos a menos que o Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Vasco (Rafael Paiva): Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, José Luis Rodriguez, Emerson Rodriguez (Payet) e Coutinho; Veggeti.

Cuiabá (Bernardo Franco): Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur; Railan, Fernando Sobral, Denilson e Ramon; Gustavo Sauer, Clayson e Pitta.

Ficha técnica

Data: 24 de outubro (quinta-feira)

24 de outubro (quinta-feira) Hora: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: São Januário, Rio de Janeiro

São Januário, Rio de Janeiro Onde assistir Vasco x Cuiabá: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Fabricio Vilarinho Da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Fabricio Vilarinho Da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO) Quarto Árbitro: Luciano Da Silva Miranda Filho (CE)

Luciano Da Silva Miranda Filho (CE) VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)