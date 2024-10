SAMU abre processo seletivo com salário de até R$13,5 mil; saiba mais

O SAMU do Espírito Santo abriu um processo seletivo, com vagas de emprego e formação de cadastro de reserva, para as funções de médico socorrista e rádio operador.

Leia também: Não perca tempo! Cachoeiro está com vagas de emprego em diversas funções

Os interessados nas vagas de médico socorrista, devem atender alguns requisitos, sendo eles: graduação em medicina, registro ativo no CRM, experiência mínima de seis meses em serviços de urgência e emergência, além de cursos de capacitação (ACLS, PALS ou equivalentes).

Já para o preenchimento das vagas de rádio operador, são necessários: ensino médio completo, curso de telefonista ou telemarketing e/ou curso de rádio operador, experiência mínima de seis meses em atendimento ao público e curso de informática básica.

As inscrições para o processo seletivo de médico socorrista vão ficar abertas até o dia 3 de novembro. Sobretudo, para rádio operador, as inscrições acabam no dia 24 de outubro. Todas as etapas ocorrerão na Central SAMU 192/ES.

Para mais detalhes, os interessados devem acessar o site www.samues.com.br ou o edital completo, clicando aqui!

Confira mais detalhes sobre as vagas: