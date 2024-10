Veja como votaram os candidatos à Prefeitura de Cachoeiro

Os candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foram às urnas na parte da manhã deste domingo (6).

De acordo com a assessoria de Diego Libardi, ele votou por volta das 9h, na E.E.E.F.M. Bernardino Monteiro, no bairro Amarelo. O candidato exerceu a cidadania ao lado da esposa e do filho.

Quem também foi à urna no início da manhã, foi Léo Camargo (PL). O candidato votou acompanhado do filho e do seu candidato a vice-prefeito Carlos Magno (PL), na EMEB Prof Deusdedit Baptista, no Coramara.

Por volta das 10h, Lorena Vasques (PSB) votou na EMEB Zenir Pires Ferreira, localizada no bairro Amaral. A candidata estava acompanhada de sua família e do prefeito Victor Coelho.

O candidato Theodorico Ferraço (Progressista) votou às 12h, na EMEB Oscar Montenegro Filho, no Recanto. Ele foi acompanhado da sua esposa, a ex-deputada federal Norma Ayub e apoiadores.

O AQUINOTÍCIAS.COM fez contato com o candidato Carlos Casteglione (PT), mas não obteve retorno sobre a sua agenda até o fechamento desta matéria.