Veja quem são as vítimas do acidente grave entre motos em Cachoeiro

Carlos Eduardo Lima Simoni, de 25 anos e Evaldo Petino, de 60 anos, são as vítimas do grave acidente envolvendo duas motos na Rodovia Feud Nemer, próximo à entrada da localidade de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última quarta-feira (16).

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, contou aos militares que Carlos Eduardo seguia pela ES 166, sentido Cachoeiro, realizando diversas ultrapassagens com sua moto, momento que invadiu a contramão e bateu de frente com a moto de Evaldo, que trafegava no sentido contrário.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada, porém, quando chegou ao local do acidente, as vítimas estavam caídas no asfalto, sem vida.

A perícia esteve no local e os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados aos familiares.