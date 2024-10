Motociclista morre após batida entre duas motos em Cachoeiro

O motociclista Maurílio Morais da Costa, morreu após uma batida entre duas motos na Rodovia Fued Nemer, na ES 166, na altura do distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última terça-feira (15).

Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local do acidente, se depararam com a ambulância do Serviço de Aatendimento Móvel de Urgência (Samu), socorrendo o outro motociclista. Maurílio estava no acostamento da via, já sem vida.

Testemunhas contaram aos policiais que o acidente aconteceu quando uma das motos seguia sentido o distrito de Coutinho à Castelo e a outra motocicleta, vindo em sentido contrário, foi entrar a esquerda, causando a colisão.

O motociclista da outra moto foi socorrido pelo Samu para o hospital do município de Castelo com ferimentos pelo corpo, ficando sob cuidados médicos. O corpo de Maurílio foi removido e encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.