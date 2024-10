Vice-governador visita Cachoeiro para atos de campanha neste sábado (5)

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) visitará Cachoeiro de Itapemirim, neste sábado (4), para participar de dois atos de campanha do candidato a prefeito Theodorico Ferraço (Progressistas).

Entre as ações, estão uma caminhada e uma carreata. A caminhada está prevista para acontecer, a partir das 8h. A concentração será realizada em frente ao Supermercado Casagrande, na rua Bernardo Horta, no Guandú.

Já a carreata está programada para o período da tarde. De acordo com a coordenação, o evento de iniciar às 15h30, com concentração no Parque de Exposições.