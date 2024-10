Vice-prefeito eleito dialoga com vereadores e aponta “união e parceria”

O vereador e vice-prefeito eleito, Junior Corrêa (Novo), já iniciou o diálogo com os vereadores eleitos e reeleitos para a próxima legislatura na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Apesar de o grupo do atual governo, que fez oposição a campanha do candidato eleito Theodorico Ferraço (Progressistas), ter eleito 11 dos 19 vereadores, Junior Corrêa aponta que o sentimento dos vereadores em relação a próxima gestão é outro.

“Eu já sabia que nossos vereadores, tanto eleitos quanto reeleitos, teriam o sentimento democrático de união e parceria e o sentimento republicano de serviço as comunidades e setores representados. É por isso que todos, pelas minhas conversas, estão buscando sempre o melhor para Cachoeiro, e isso é o que importa”, explicou o vice-prefeito eleito.

