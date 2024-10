VÍDEO | Bebê engasgado é salvo por bombeiro em Anchieta

Um bebê, de apenas 1 mês de vida, foi salvo no quartel do Corpo de Bombeiros de Anchieta, após engasgar no último sábado (12).

Segundo o 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), uma mulher chegou desesperada no quartel do Corpo de Bombeiros do município de Anchieta, com seu filho, de 1 mês de vida, no colo, dizendo que ele havia engasgado.

Um bombeiro, que estava de plantão no quartel, se deparou com a cena e imediatamente socorreu a criança, realizando a manobra de desobstrução das vias aéreas. Após o socorro, o bebê voltou a respirar.

Em uma publicação no Instagram, o 5º Batalhão parabenizou e agradeceu o trabalho realizado pelos bombeiros. “Agradecemos a todos os bombeiros que estão sempre prontos para agir em situações de emergência e parabenizamos o cabo Backer por seu ato heróico! Que a sua coragem sirva de inspiração a todos”, disse.

Veja o vídeo:

Vídeo: Reprodução/Instagram/@batalhao05cbmes