Acidente mata motociclista e deixa quatro feridos na BR-262, em Ibatiba

Um motociclista, de 22 anos, morreu e outras quatros pessoas ficaram feridas após uma batida entre uma moto Honda/CG 125, de cor vermelha, um carro Renault/Clio, de cor branca e uma caminhonete Ford/Ranger, e cor vermelha, no km 174 da BR-262, em Ibatiba, na noite do último domingo (13).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando o motociclista entrou na rodovia, o carro de passeio e uma caminhonete bateram contra a moto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Segundo a PRF, ele não tinha a carteira de habilitação. A via ficou parcialmente interditada, fluindo no sistema pare e siga por três horas.

