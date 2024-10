VÍDEO | Cadela da PM localiza quase 100 tabletes de maconha em Guaçuí

Na tarde desta quarta-feira (16), os policiais militares do Serviço de Inteligência e a equipe K9 do 3ºBPM, juntamente com a Polícia Civil de Guaçuí apreenderam 91 tabletes de maconha que estavam escondidas após o bairro Cid Moreira, em Guaçuí.

De acordo com a Polícia Militar, após a equipe receber denúncias anônimas, o serviço de inteligência realizou levantamentos do esconderijo da droga, juntamente com a Policia Civil e com apoio da Cadela Alga, que conseguiram encontrar os tabletes de maconha que estavam escondidas dentro de um barril enterrado.

Ao abrir o barril, os policiais encontraram 91 tabletes de maconha, quase 100 quilos da droga. O material foi apreendido e entregue na Delegacia Regional de Guaçuí. Nenhum suspeito foi detido durante a ação.

Veja o vídeo:

Vídeo: Divulgação/Polícia Militar