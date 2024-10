Vídeo | Cão preso em penhasco é resgatado por Bombeiros no Caparaó

Uma família no interior de Muniz Freire, no Caparaó, precisou acionar o Corpo de Bombeiros para resgatar o cachorro de estimação que ficou preso em meio à vegetação de bromélias, na localidade de Boa Esperança, zona rural do município.

O fato ocorreu na quarta-feira (23), e mobilizou uma equipe do 4º Batalhão dos Bombeiros Militares de Marechal Floriano, Defesa Civil e um grupo de voluntários.

Segundo relatos dos bombeiros, o cão estava preso em meio à vegetação de bromélias, em uma montanha rochosa com aproximadamente 300 metros de altura. Após os militares realizarem a identificação visual do animal e com a ajuda de moradores locais, uma trilha foi feita para acessar o local. A região é formada por boa parte de mata nativa.

Durante o resgate, os bombeiros utilizaram equipamentos específicos, inclusive um drone, para chegar até o animal, que estava debilitado, porém, foi resgatado com vida e entregue ao tutor em segurança.

Veja o vídeo:

Imagens: 4º BBM