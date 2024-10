Casal realiza ensaio de pré-casamento no Pico da Bandeira e viraliza na internet

É o sonho da maioria das mulheres casar e ter um lindo álbum de fotos dos momentos especiais que o casal colecionam juntos. E não foi diferente com Patrícia Borges Dias e seu noivo Matheus Bello de Paula. Mas, o que chamou a atenção, além do belo casal, foi o local escolhido para realizar a sessão de fotos do pré-wedding. O Pico da Bandeira, localizado na divisa dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, foi o palco perfeito para momentos inesquecíveis.

A engenheira florestal Patrícia Borges nasceu em Salinas, no Norte de Minas Gerais, e Matheus no município de Jerônimo Monteiro, no Caparaó capixaba. Eles se conheceram em janeiro de 2018, na Terra da Laranja, quando ele estava de férias da faculdade, pois morava em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo. Matheus é engenheiro aeroespacial e atua como produtor rural.

Em 2017, a engenheira foi para o município de Jerônimo Monteiro para fazer mestrado e acabou ficando para o doutorado e pós-doutorado. “Desde que começamos a conversar, não paramos mais. Os primeiros anos de namoro foram à distância, mas nada que fosse impedimento para a gente viver o que realmente queríamos. E lá se vão quase sete anos juntos,” diz Patrícia.

Pedido de casamento inusitado

Patrícia relata que no ano passado, em 2023, foi surpreendida pelo então namorado com o pedido de casamento feito atrás da famosa igreja de Arraial d’Ajuda, na Bahia. “Um momento só nosso e único. Desde então, estamos planejando o nosso casamento, com data marcada para 2025. Apesar de gostarmos de alguns clichês, sempre optamos por algo que faça sentido e represente a nossa história, fugindo do óbvio. Foi assim com as fotos do nosso pré-casamento,” ressaltou.

Pré-wedding

Ela relata que, mesmo antes de cogitarem a data para o casamento, o Pico da Bandeira já estava nos planos para ser o local perfeito para realizarem as fotos do pré-casamento. “Muito mais que o terceiro Pico mais alto do Brasil, é o lugar que marca o encontro entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o nosso encontro. Além de ser a vista mais bonita que já pudemos desfrutar,” frisa.

O casal já tinha a ideia e o apoio de um grupo de amigos. Reservaram a data e o acampamento, pois iriam subir na madrugada, com a perspectiva de registrar os momentos no nascer do sol. Agora, só faltava encontrar um fotógrafo que topasse a aventura.

“Foi aí que fiz o convite ao Roger Damasceno, que não exitou em aceitar, mesmo não sabendo o que lhe esperava pela frente. Chegamos ao Parque Nacional do Caparaó na sexta-feira pela tarde e aproveitamos as belas vistas e cachoeiras para começar as fotos. Pela noite, queríamos muito uma foto que retratasse, um pouco, da imensidão daquele céu estrelado. E assim, foram captadas belíssimas fotos.”

Sonho realizado

Por volta de 1 hora da madrugada, os aventureiros começaram a subir ao Pico da Bandeira. Foram mais de 3 horas de caminhada sob temperaturas negativas, afirma Patrícia. “Valeu a pena cada esforço. Foram momentos emocionantes não só para nós, mas para o fotógrafo e quem pode acompanhar de perto. Sem acessórios ou maquiagem, pés descalços, foram fotos que representam a gente. E era exatamente o que queríamos.”

Com o sonho realizado, e em posse das fotos que, daqui a uns bons anos, ainda contarão essa história e essência, o casal se surpreendeu com a própria história que viralizou nas redes. “Ficamos muito felizes e surpresos com a repercussão positiva do ensaio e, consequentemente, da nossa história. Que ela possa servir de inspiração para outros casais,” relatou Patrícia.