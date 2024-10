VÍDEO | Comportamento de Maiara em entrevista chama atenção de fãs

O comportamento da cantora sertaneja Maiara em uma entrevista antes da apresentação na Micarina 2024. Ela mandou um recado para os haters no show com a irmã, Maraisa, no último sábado (19).

“Estou na minha melhor fase, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita e estou solteira”. Acontece que um vídeo em que a artista aparece dando entrevista nos bastidores de um show em Teresina está circulando na web.

Leia também: Anitta relembra abuso sexual aos 14 anos: “Me senti suja”

Na gravação, Maiara fala sobre a importância de subir ao palco de um dos maiores eventos do Piauí. “No decorrer da nossa carreira, a gente quase não veio aqui. Temos que vir mais. Tantos nomes maravilhosos passaram por aqui… Para mim é uma honra. Estamos felizes por aqui. Só agradecer a Deus por essa oportunidade”, disse.

Nos comentários, os internautas reagiram ao jeito que Maiara se comportou durante o papo.

“Maiara começa falar e a gente fica torcendo pra ela conseguir terminar o raciocínio lento”, falou uma. “Gente, o raciocínio dela tá lento”, apontou outra. “Meu Deus, essa mulher tá bem?”, questionou uma terceira. “A cara da Maraisa de desespero pela situação da irmã”, observou um. “O desconforto da Maraisa, tadinha”, destacou outra. “Está muito evidente que feliz ela não está… algo está bem estranho”, opinou um. “Gente, ela ficou lenta… raciocínio tá parando, que loucura!”, acrescentou uma.