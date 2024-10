VÍDEO | Homem é atropelado após desembarcar de ônibus em Cachoeiro

Um homem foi atropelado após desembarcar de um ônibus na avenida Maurílio Coelho, no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta terça-feira (22).

Em um vídeo impressionante registrado por uma câmera de segurança de um comércio, mostra o momento em que várias pessoas desembarcam do ônibus, e no momento que a vítima atravessa a rua para acessar o outro lado da avenida, é atingido pela motocicleta.

Com a batida, a vítima e o motociclista caem no chão. Após a queda, o homem levanta e o motociclista continua caído no asfalto. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

A Polícia Militar foi procurada para saber se houve acionamento da guanição, mas não obtivemos retorno até o fechamento da matéria.

Veja o vídeo impressionante

Vídeo: câmera de segurança