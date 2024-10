Polícia prende integrantes de quadrilha de roubo de cargas na BR-101

Na última segunda-feira (21), a Delegacia de Policia Civil de Mimoso do Sul, juntamente com à Policia Militar do Espírito Santo e a Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, realizou uma operação conjunta para prender três suspeitos de 27, 41 e 18 anos, integrantes de uma quadrilha especializada em furto de cargas, que vinha aterrorizando os motoristas de caminhão na BR-101 Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Civil, um dos integrantes da quadrilha foi preso na localidade de Rancho Alegre, em Mimoso do Sul e os outros dois na localidade de Murundu e Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Segundo o titular da Delegacia Regional de Mimoso do Sul, delegado Daniel Correia, a prisão dos três vai impactar na diminuição da prática do crime de roubo de cargas na região. A Polícia Civil vai investigar o envolvimento dos três em outros crimes de furto de carga, bem como a participação de outras pessoas.

Leia também: Polícia apreende 240 kg de maconha e granada no ES

O suspeito de 27 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, enquanto o indivíduo de 41 e o jovem de 18 anos, foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Campos dos Goytacazes.