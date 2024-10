VÍDEO | Jogador do Flamengo é visto no meio de confusão da torcida do Peñarol

Na manhã desta quarta-feira (23), por volta das 12h, policiais e torcedores do Peñarol entraram em conflito na Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A confusão se iniciou por conta um torcedor uruguaio, que teria furtado um celular de uma padaria. Além disso, um quiosque também foi furtado e um ônibus incendiado.

Aliás, os torcedores uruguaios estão no Rio de Janeiro, por conta do jogo entre Botafogo e Peñarol, válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, no Engenhão.

Entenda como tudo aconteceu: Torcedores do Peñarol e policiais entram em confronto no Rio de Janeiro

Sobretudo, em meio a confusão, um jogador do Flamengo chamou atenção de populares, o lateral-direito Guillermo Varela. No vídeo, torcedores, aparentemente do Botafogo, proferiram insultos e xingamentos ao jogador rubro-negro. Aliás, Varela também aparece sendo revistado pelos policiais no vídeo em questão.

Contudo, o Flamengo se pronunciou, através de suas redes sociais, sobre a presença do atleta uruguaio no local da confusão. Confira a nota oficial do Flamengo:

“O Clube de Regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao VP de Futebol, Marcos Braz”.

