VÍDEO | Moradores ficam sem energia após acidente em Atílio Vivácqua

Um acidente envolvendo um carro e uma moto na ES 289, próximo ao Parque de Exposições de Atílio Vivácqua, deixou os moradores do município sem energia nesta quarta-feira (23).

Em vídeos divulgados nas redes sociais, mostram uma moto, de cor vermelha, caída na ES 289 e um veículo Chevrolet/Spin, de cor marrom, em cima do canteiro central que divide as duas pistas da rodovia.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas para a um hospital do município. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Leia também: Apresentação escolar termina em acidente em Cachoeiro

Em nota, a EDP, concessionária responsável pelo abastecimento de energia, informou que a equipe foi acionada nesta quarta-feira (23), para atender a uma ocorrência de falta de energia, causada pela colisão entre dois veículos que atingiram dois postes na entrada do município de Atílio Vivacqua.

“Equipes técnicas foram imediatamente enviadas ao local e seguem trabalhando na substituição dos postes e reparos necessários da rede elétrica. Por questão de segurança, no momento, sete clientes estão com o fornecimento de energia interrompido até a finalização do serviço”, diz a nota.

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias