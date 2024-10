Vídeo mostra motociclista sendo arrastado por carreta em Cachoeiro

Um motociclista foi arrastado por uma carreta após cair com a moto na avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quarta-feira (23).

No vídeo registrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento no local, mostra o motociclista seguindo pela direita da via, e no momento em que tenta atravessar para pegar o lado esquerdo, cai e é arrastado.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Veja o vídeo:

Vídeo: Reprodução/Redes Sociais