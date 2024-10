Vídeo mostra motociclista sendo arremessado em acidente em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após uma batida entre um carro e uma moto no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última quinta-feira (24).

No vídeo registrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento, mostra o momento em que o veículo Volkswagen/Gol, de cor preta, surge no lado esquerdo da tela e, quando a moto aparece no canto direito, os dois veículos batem de frente.

Com a força do impacto da batida, o motociclista voa, dando piruetas no ar e, em seguida, cai no asfalto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dele não foi informado.

Leia também: VÍDEO | Homem despenca de prédio após furtar objetos em Cachoeiro

O condutor do veículo permaneceu no local do acidente até a chegada da viatura da PM.

Veja o vídeo:

Vídeo: Divulgação/câmera de segurança