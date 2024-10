VÍDEO | Moto vai parar embaixo de caminhão após acidente em Cachoeiro

Uma moto ficou presa embaixo de um caminhão-baú, após um acidente entre os veículos na avenida Bolívar de Abreu, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta terça-feira (15).

No vídeo feito por um popular, que passava pelo local após o ocorrido, mostra a moto Honda/CG Fan, de cor preta, caída embaixo da roda traseira do caminhão. Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

Procurada, a Polícia Militar informou que como o acidente aconteceu agora à tarde, a equipe se encontra em atendimento e a ocorrência será feita.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias