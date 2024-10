VÍDEO | Motorista perde controle de carro e capota na ES 482, em Cachoeiro

Um motorista capotou o carro após perder o controle da direção na ES 482, próximo ao distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite do último domingo (20).

Um outro motorista, que passava pela rodovia após o acidente, registrou o veículo com as quatro rodas para cima. Na mesma imagem é possível ver a pista estava molhada por causa das chuvas que atingiram o município.

Leia também: VÍDEO | Polícia tenta identificar envolvidos em cortejo em Itapemirim

Algumas pessoas estavam próximas do veículo. Não há informações se essas pessoas eram ocupantes do carro.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.