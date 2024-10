Vídeo | Mulher fica pendurada ao limpar janela no Guarujá

Uma mulher ficou pendurada na janela de um apartamento no Guarujá, litoral de São Paulo, quando estava limpando a janela do imóvel.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o desespero da mulher que se agarrou à soleira da janela. O fato ocorreu na última terça-feira (15).

Enquanto limpava as janelas de seu apartamento, ela escorregou e ficou pendurada do lado de fora do apartamento que fica no 15º andar de um prédio.

Segundo o site da CNN Brasil, a ação rápida de outros moradores que presenciaram a cena ajudou a evitar uma possível tragédia. A mulher pendurada na janela do apartamento no Guarujá, que não foi identificada, conseguiu ser resgatada sem ferimentos graves.

Após o susto, a moradora do prédio está internada por problemas de pressão alta, segundo relatou o site de notícias.

Veja o vídeo:

