Família pede ajuda para encontrar jovem desaparecido em Marechal Floriano

Bruno Bighi, de 28 anos, morador de Marechal Floriano, na região Serrana do Estado, está desaparecido desde a última segunda-feira (14), quando teria pegado emprestado uma moto de um amigo para ir à cidade vizinha de Domingos Martins, para resolver situações envolvendo sua filha.

Após uma semana sem dar notícias, parentes e amigos estão vivendo momentos angustiantes, sem informações do paradeiro de Bruno.

“Cada minuto é importante para nós”, disse um dos familiares, destacando a importância da união nesse momento difícil em prol do objetivo de identificar o jovem.

Quem tiver informações do paradeiro de Bruno Bighi, pode procurar a delegacia mais próxima ou entrar em contato pelo telefone 181.

