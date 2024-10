VÍDEO | Tornados atingem a Flórida antes de chegada do furacão Milton

Uma série de tornados atingiram a Flórida nesta quarta-feira (9) por conta da mudança de tempo causada pela aproximação do furacão Milton, que deve atingir o estado nesta noite.

Desde o início desta manhã, o Serviço Nacional do Clima dos EUA já expediu mais de 20 alertas por tornado ao longo da região central da Flórida.

Leia também: Atenção! Cidades do ES recebem alerta de tempestade nesta quarta (9)

O furacão Milton deve tocar a costa da Flórida, nos Estados Unidos, na madrugada de quinta-feira (10), segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês). Mais de 1 milhão de pessoas receberam ordens para sair de casa e procurar por abrigo imediatamente. A saída da população deixou cidades-fantasmas e provocou congestionamentos.

Nesta madrugada, os ventos do furacão chegaram a 260 km/h, ainda segundo o NHC, que prevê também que essa velocidade pode aumentar ainda mais. O Milton, ainda de acordo com o último boletim, desceu de categoria, de 5 (a máxima da escala), para 4. Ainda assim, o NHC disse que ele seguirá “extremamente perigoso” quando tocar o solo em Tampa

O furacão Milton uma força “explosiva” nos últimos dias, de acordo com o próprio NHC.

Ver essa foto no Instagram

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.