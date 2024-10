Vila Velha: cobertura vacinal em menores de 2 anos é a maior em 4 anos

A cobertura vacinal de crianças menores de 2 anos é a maior registrada em quatro anos em Vila Velha. O resultado é reflexo das ações estratégicas realizadas pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha na promoção do acesso à vacinação, como ações ativas nos bairros da cidade.



A cobertura da vacina BCG, imunização que previne contra a tuberculose, atingiu, neste ano, 90,2%, número superior ao preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.

Todas as demais vacinas indicadas para crianças menores de 2 anos também têm a maior cobertura em quatro anos, como a contra Hepatite B, com cobertura de 90,3%. As exceções são as vacinas em desabastecimento na Rede Estadual de Frio durante períodos do ano de 2024 – Varicela e Hepatite A pediátrica.

Onde se vacinar

Em Vila Velha, o cidadão pode se vacinar no decorrer da semana nas Unidades de Saúde, localizadas em todas as regiões administrativas da cidade, mediante agendamento no site da Prefeitura Municipal.



Todas as sextas-feiras, às 15 horas, são ofertadas milhares de vagas para imunização na semana seguinte.



A vacinação também acontece, sem agendamento, em ações fora das unidades de saúde. Uma dessas iniciativas acontece todos os sábados, das 11 às 18 horas, no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica.