​Vila Velha pode ter novo estacionamento rotativo na orla

A Prefeitura de Vila Velha está convocando os moradores da Praia da Costa, Itapuã e Itaparica para a audiências públicas sobre a implementação do estacionamento rotativo, intitulado “Zona Azul”, na orla de Vila Velha.

As audiências acontecerão de forma presencial, dia 4/11 para os moradores da Praia da Costa; 5/11, de Itapuã; e 6/11, para os de Itaparica. Todas as audiências serão às 19 horas, no auditório da Prefeitura de Vila Velha, em Coqueiral de Itaparica.

A Prefeitura de Vila Velha também está fazendo uma consulta pública, na qual já está disponibilizado o formulário sobre a implementação do Zona Azul na orla de Vila Velha. Esse formulário ficará disponível até o dia 30/11. Neles os cidadãos poderão opinar e dar sugestões sobre o rotativo.

Tarifa

O sistema já foi implementado na Glória e no Centro de Vila Velha. Nesses locais, a tarifa do estacionamento pode ser adquirida pelo aplicativo “Vaga Legal”, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, em pontos de vendas distribuídos no comércio local, ou pelo QR Code disponível nas placas indicativas de rotativo. O pagamento no comércio pode ser realizada por dinheiro em espécie, cartões de débito, crédito ou PIX.

As taxas de estacionamento são de R$ 0,50 para carros e R$ 0,25 para motos, cobradas a cada período de 15 minutos de permanência no estacionamento. O tempo máximo permitido será de três horas, sem possibilidade de prorrogação ou renovação do tempo.

Os motoristas poderão utilizar a vaga gratuitamente por até 15 minutos, desde que ativem essa opção no aplicativo. Motocicletas, motonetas e ciclomotores têm locais de estacionamento previamente estabelecidos e não podem utilizar as vagas destinadas aos automóveis.

Isenção

Os moradores que moram em edifícios sem vaga de garagem, que deixam os veículos nas ruas, terão de realizar o pedido de isenção do Zona Azul, na sede da Prefeitura de Vila Velha.

Idosos e pessoas com mobilidade reduzida também terão isenção de taxa, desde que estejam estacionados nas vagas destinadas a esses públicos e que estejam com as credenciais visíveis nos veículos. Credenciais fornecidas por outros municípios também têm validade em Vila Velha. Tanto o idoso, quanto a pessoa com a mobilidade reduzida também precisarão indicar no aplicativo que estarão utilizando a vaga, mas nestes casos o valor não será cobrado.

Democratização

O sistema “Zona Azul” é uma medida para democratizar o estacionamento público e trazer mais segurança para os locais. A fiscalização é realizada por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha. “Os agentes utilizam viatura equipada com câmeras para fazer a leitura das placas dos veículos. Além disso, a viatura é adaptada com o sistema de muralha eletrônica, que pode detectar veículos com restrição de furto ou roubo”, afirma o secretário de Defesa Social e Trânsito.

A Comandante da Guarda Municipal, Landa Marques, ressalta que a integração com sistemas nacional e estadual permite que em tempo real que os guardas sejam informados sobre restrições de veículos e foragidos da Justiça. Esse, segundo ela, é um grande diferencial do sistema ser operado por agentes da Guarda e não civis.

“Essa integração em tempo real permite que a Guarda atue rapidamente para tirar de circulação criminosos e possíveis ameaças, como um veículo com placas clonadas, por exemplo. Por isso a viatura usada no monitoramento está integralmente preservada, com compartimento para que seja possível condução de suspeitos”, explicou a comandante.

Serviço

Audiências Públicas

Forma: Presencial

Presencial Dia 04/11 – moradores da Praia da Costa

– moradores da Praia da Costa Dia 05/11 – moradores de Itapuã

– moradores de Itapuã Dia 06/11 – moradores de Itaparica

– moradores de Itaparica Horário: às 19 horas

às 19 horas Local: auditório da Prefeitura Municipal de Vila Velha, localizado na av. Santa Leopoldina, 840 (2º andar), em Coqueiral de Itaparica.