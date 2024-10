Vinícius Tobias faz descoberta chocante após exame de DNA da filha

O lateral direito brasileiro, que atua no Shakhtar, time Ucraniano, Vinicius Tobias, de 20 anos, descobriu que não é pai da filha da influencer digital Ingrid Lima. No entanto, ela deu esclarecimentos por meio de seu perfil no Instagram e afirmou que o relacionamento dos dois ocorreu entre idas e vindas.

“Como todos já sabem, eu e o Vinicius não estamos mais juntos faz um bom tempo. E nessas idas e vindas eu me relacionei com uma pessoa. Decidimos fazer um [exame de] DNA e Maitê não é filha do Vinicius”, contou Ingrid em seus stories.

“Peço de coração que para pararem de atacar ele. Foi a pedido meu ele não comparecer no parto e não postar nada sobre a Maitê até o exame sair. Eu e Vinícius Tobias já sentamos e conversamos amigavelmente. Desejo as melhores coisas do mundo para ele, que ambos possam seguir sua vida em paz”, completou a influencer.

Portanto, após o pronunciamento, a mãe de Maitê privou o seu perfil na rede social. O ex-casal já esteve na mídia em 2021, quando ficaram presos em hotel no início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O jogador estava emprestado há dois anos para o time Real Madrid. Aliás, ele jogou ao lado de Vinicius Jr, e retornou em junho deste ano para o time Ucraniano.