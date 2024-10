Violência no Sul do ES: perseguição e baleados em Itapemirim

Quatro pessoas, sendo três adultos e uma criança, foram socorridos após serem baleados nos municípios de Itaoca Praia e Itaipava, em Itapemirim, na noite da última quinta-feira (17).

Segundo informações da 9ª Companhia Independente de Marataízes, a primeira ocorrência foi registrada em Itaoca Praia. Dois indivíduos que participavam de um churrasco em uma casa foram baleados após dois suspeitos passarem de moto, descerem do veículo e efetuarem disparos contra a residência. A Polícia Militar foi ao local e recolheu as cápsulas. As vítimas foram socorridas para o Hospital Menino Jesus. O estado de saúde delas não foi informado.

Já a outra ocorrência, uma mulher e uma criança foram baleadas durante uma perseguição entre um veículo Hyundai Sonata, de cor prata e um vermelho, pelas ruas do município de Itaipava, com uma intensa troca de tiros. Uma criança e uma mulher, que estavam no veículo vermelho logo à frente, foram atingidos pelos disparos. Durante a troca de tiros, a vidraça de uma farmácia foi atingida.

Após a abordagem, os policiais constataram que o veículo prata, que estava com os indivíduos efetuando disparos, havia sido roubado no município de Serra e estava com a placa clonada. Ele foi apreendido pela PM.

Desavença entre grupos rivais

Um indivíduo da região, com histórico de envolvimento no tráfico de drogas e outros crimes, estava conduzindo o veículo vermelho e socorreu a esposa e o filho para o Hospital Menino Jesus, fugindo logo em seguida. Até o momento, ele não foi localizado.

Segundo o Major Nério, esse tipo de crime acontece em razão de desavença entre grupos rivais da região. “Nós estamos com policiamento intensificado na região. Já estivemos agora, neste momento, patrulhando inclusive pessoalmente a região, temos policiais atentos de veículos de fora da região e vamos buscar dar a resposta que a sociedade precisa, cassando e retirando e ideitificando esse tipo de indivíduo que não respeita as famílias, as pessoas e que não tem nenhum tipo de escrupo ao efetuar disparos em via pública”, relatou.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, diz a nota.