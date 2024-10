Dupla é presa com drogas e mais de R$ 5 mil reais em Marataízes

Duas pessoas foram presas durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão no bairro Belo Horizonte, em Marataízes, na tarde da última quinta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, as prisões ocorreram durante uma operação conjunta da Polícia Militar e Civil, que cumpriram os mandados em endereços indicados.

Além das prisões, os policiais apreenderam 53 pinos de cocaína, 27 comprimidos de LSD, 142 gramas de cocaína e R$ 5.377,00 reais em espécie.

Os presos e os materiais apreendidos foram entregues na Delegacia Regional do município.

