Passageiro tenta fugir, mas é detido com arma na BR-101, em Mimoso

Um homem tentou fugir da abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização no km 439 da BR-101, em Mimoso do Sul, na tarde da última terça-feira (15).

Segundo a PRF, os agentes pararam um veículo Fiat/Strada Fire com dois ocupantes. Durante a abordagem, o passageiro desceu do veículo com uma mochila, caminhando rapidamente em direção ao interior de uma empresa de granito.

Ao ser abordado, foi perguntado ao passageiro se havia algum ilícito no interior da mochila. Inicialmente, ele disse não ter nada de ilícito, mas logo em seguida informou trabalhar como segurança numa empresa de granitos e que teria uma arma para se proteger no trabalho.

Entretanto, a equipe encontrou uma arma de fogo da marca Taurus G3 9mm, de calibre restrito com um carregador com 17 munições, mais uma munição na câmara, totalizando 18 munições. A arma estava carregada, municiada e pronta para uso. Além de um coldre velado. Foi constadado, a princípio, que o homem não possuia porte legal de arma de fogo de uso restrito.

O passageiro foi encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, para à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para as medidas legais cabíveis.