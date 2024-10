Xuxa perde ação e terá que indenizar Magno Malta

O senador Magno Malta (PL) ingressou com uma ação em setembro deste ano para que a artista global Xuxa Meneghel pagasse os custos do processo e honorários dos seus advogados, referentes a um processo que a apresentadora perdeu para o senador do Espírito Santo.

De acordo com a coluna GENTE, da Revista Veja, em 2020, Xuxa entrou com o pedido de indenização de 150 mil reais por danos morais, alegando que um vídeo publicado por Malta teria tom calunioso e causado danos à sua imagem.

Na publicação, o senador critica o livro de Xuxa Maya: Bebê Arco-Íris, que aborda a temática LGBTQIA+ para crianças, descrevendo a obra como “esdrúxula e indigna.”

Em suas redes sociais, na noite desta segunda-feira (21), Magno comemorou a vitória contra a artista. “Não me furtarei à defesa das crianças do nosso Brasil. Continuo com meu posicionamento contrário a todo ataque nefasto aos nossos pequenos. É uma grande vitória!”