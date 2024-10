Zé Geraldo apresenta novo álbum no Teatro Glória

No ano em que completa 80 anos, o renomado cantor e compositor mineiro Zé Geraldo retorna ao Espírito Santo no dia 25 de outubro, para lançar seu 22º álbum da sua discografia “O Lugar Onde Eu Nasci”, no Sesc Glória.

O evento, que integra o projeto Sesc Grandes Espetáculos, abre às vendas com ingressos a partir de R$50 nesta quarta-feira (9), às 16h.

Em plena atividade artística, o mineiro com 45 anos de carreira faz de sua trajetória o principal pano de fundo e material de inspiração usado nas composições, relembrando sua caminhada por meio de dez canções inéditas.

O músico assina oito das dez faixas, sendo cinco em parceria com compositores como Zeca Baleiro, Antônio Porto, Zeca Loureiro e a banda Folk na Kombi. As outras duas faixas são de autoria de Fernando Marangon, Guga Ferro e James William.

“O Lugar Onde Eu Nasci”

Com 80 anos, o cantor e compositor Zé Geraldo decidiu lançar o seu novo álbum: O Lugar Onde Eu Nasci. A discografia foi pensada pelo artista, no período de isolamento social, na Pandemia da Covid-19.

Cada faixa do álbum traz momentos de reflexão, evocando lembranças da infância e juventude de Zé Geraldo, além de suas principais influências. O trabalho também explora novos caminhos, que sempre surgem como uma motivação renovada para o artista.

“O Menino, a Bola e a Canção”, música levada por quatro violões, abre o lançamento apresentando aos fãs os principais ingredientes de uma saga folk: personagem, espaço, tempo, enredo.

A narrativa autobiográfica segue por todo o álbum. Da identidade visual à sonoridade, as origens desse roqueiro da roça são reverenciadas.

Criada por Andrea Pedro, a arte da capa e encarte – recheada de fotos da antiga fazenda onde nasceu – presta homenagem a Rodeiro, sua cidade natal, assim como à música que dá nome ao disco.

“O Lugar Onde Eu Nasci” é uma canção folk regional que brinda suas raízes mineiras, trazendo a folia de reis no timbre das caixas do divino, nas palmas e na viola de Francis Rosa, que nos remete também à música caipira.

“Grandes Espetáculos”

O projeto Grandes Espetáculos reflete o compromisso do Sesc Espírito Santo em integrar o estado ao circuito cultural nacional, facilitando o acesso a bens culturais, especialmente para os comerciários.

Somente em 2024, o Sesc Glória recebeu os artistas Arnaldo Antunes (11 e 12 de outubro), Pereira da Viola e Aline Maria (23 de agosto), Boca Livre com Zé Renato e Marcelo Coelho (06 de julho).

Com uma programação de alta qualidade, cuidadosamente selecionada, o Sesc/ES fortalece sua presença no cenário artístico, promovendo ações em rede e intercâmbio entre artistas e o público. Essa iniciativa ressalta a dedicação da instituição à diversidade cultural brasileira, oferecendo uma ampla gama de expressões artísticas que enriquecem a experiência cultural no Espírito Santo.

Meia Solidária

O projeto Grandes Espetáculos do Sesc Espírito Santo, estimula a redução da condição de insegurança alimentar de crianças, jovens, adultos e idosos através da Meia Solidária – uma ação criada pelo Sesc Espírito Santo que incentiva a doação de alimentos não perecíveis ao Mesa Brasil.

Nessa modalidade de ingresso, o público poderá adquirir o valor do ingresso de meia-entrada (para aqueles que não são atendidos pelo benefício) e no dia do evento, apresentarem o ingresso com + 1Kg alimento não perecível (exceto açúcar e sal), para acessar o show.

O Sesc Mesa Brasil é um programa nacional de segurança alimentar e nutricional de combate à fome e ao desperdício de alimentos. No Espírito Santo, foi implantado em outubro de 2003 e atua na modalidade Banco de Alimentos, contribuindo em duas pontas. Uma para diminuir o desperdício. Na outra, visando reduzir a condição de insegurança alimentar de crianças, jovens, adultos e idosos

Serviço

APRESENTAÇÃO MUSICAL – Sesc Grandes Espetáculos | Zé Geraldo – Lançamento do novo álbum (O lugar onde eu nasci)

Categoria: Apresentação musical

Data/horários: 25 de outubro, às 20h.

Local: Teatro Glória

Classificação: Livre

Público-alvo: Aberto a todos os públicos

Ingressos: Retirada de ingressos na plataforma Let’s Events e na bilheteria do Sesc Glória

INÍCIO DAS VENDAS: 09 de Outubro, às 16h

Valor: Usuário R$ 100,00 | Conveniado R$ 55,00 | Comerciante R$ 55,00 | Comerciário/Meia/e Meia Solidária: R$ 50,00