100 bikes são sorteadas entre alunos do Proerd em Ibatiba; confira

Em parceria com a Prefeitura de Ibatiba, o 14º Batalhão realizou na última sexta-feira (20), um grande sorteio de 100 bicicletas aos alunos do 5º ano da Rede Municipal que concluíram o Programa PROERD.

O evento reuniu alunos, familiares e autoridades locais em um momento de alegria e confraternização.

Os Guardiões do Caparaó, como são conhecidos os militares do 14º Batalhão, “acreditam que investir na educação e na formação de valores sólidos são essenciais e, essas bicicletas são mais do que prêmios, são símbolos de incentivo à persistência das crianças e adolescentes em buscar escolhas saudáveis e construtivas para suas vidas”.

“O trabalho realizado pela PM é louvável e fortalece o combate as drogas em nossa sociedade. Foram 100 bicicletas doadas e isso incentivará também práticas saudáveis em nossos alunos. Parabéns todos os envolvidos, em especial nossos professores”, destacou o prefeito Luciano Pingo (MDB).

O que é o Proerd?

O Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas) promove curso de quatro meses, ministrado por policiais militares voluntários, capacitados pedagogicamente, em parceria com pais, professores, estudantes e comunidades.

O programa tem ênfase na prevenção ao uso de drogas, as aulas mostram ao estudante como se manter longe de más companhias, a evitar a violência, a resistir às pressões diretas ou indiretas e a sempre acionar os pais ou responsáveis quando necessário.

Autoridades presentes

Participaram da cerimônia a secretária Municipal de Educação, Elizete Monteiro, diretoras escolares, o instrutor do Proerd, Sargento Octacilio de Souza Bertuloso Netto e o Major Wéden Carlos Ramos.