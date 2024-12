Agronegócio do ES fatura 71,1% mais com exportações em 2024

O agronegócio do Espírito Santo faturou US$ 3,3 bilhões com exportações de janeiro a novembro, valor 71,1% acima de igual período do ano passado, informou em nota a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Pesca (Seag). O valor é recorde, e ultrapassa qualquer desempenho da série histórica, levando-se em conta os 12 meses do ano, acrescentou. Mais de 2,4 milhões de toneladas de produtos do agronegócio capixaba foram embarcadas para o exterior, representando um crescimento médio de 6,3% em volume.

O avanço nas exportações foi puxado por café cru em grãos (+125,2% em valor), carne bovina (+50,9% em valor), celulose (+40,9% em valor), mamão (+37,3% em valor), café solúvel (+36,6% em valor), chocolates e preparados com cacau (+19,6% em valor), gengibre (+16,2% em valor), pescados (+13,3% em valor) e álcool etílico (+5,5% em valor).

Em volume, o Espírito Santo exportou 77,6% mais café cru em grãos; +59,5% em carne bovina; +46,5% em gengibre; +38,4% em mamão; +15,3% em café solúvel; +10,4% em álcool etílico; +8,7% em chocolates e preparados com cacau e +0,8% em pescados.

Segundo o secretário de Agricultura do Espírito Santo, Enio Bergoli, de janeiro a novembro, o agronegócio capixaba superou em 57% o valor comercializado durante o ano todo de 2023. “Com base no desempenho observado até o momento, devemos alcançar mais US$ 3,5 bilhões até dezembro de 2024”, completou. “O café continua com volumes recordes exportados, principalmente o conilon, que se consolida como o principal produto da nossa pauta do comércio exterior do agro.”

Os três principais produtos da pauta das exportações do agronegócio capixaba – complexo cafeeiro, celulose e pimenta-do-reino – representaram 95% do valor total comercializado de janeiro a novembro de 2024.

Estadao Conteudo