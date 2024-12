Avião cai no Cazaquistão e deixa pelo menos 38 pessoas mortas

Pelo menos 38 pessoas morreram em consequência da queda de um avião próximo à cidade de Aktau, no Cazaquistão. As informações são da agência russa Interfax e foram passadas pelo vice-primeiro-ministro cazaque, Kanat Bozumbaev, que lidera uma comissão sobre de investigação sobre o caso.

De acordo com Bozumbaev, os medicamentos necessários para tratar os sobreviventes foram disponibilizados e uma equipe de médicos especialistas foi enviada da capital cazaque, Astana, para Aktau. Trabalhos para identificação das vítimas a partir dos restos mortais também serão realizados.

Mais cedo, a Procuradoria-Geral do Azerbaijão, de onde partiu a aeronave fabricada pela Embraer, havia dito que 32 das 67 pessoas a bordo haviam sobrevivido. O avião caiu enquanto estava na rota da capital azerbaijana de Baku para a cidade russa de Grózni.

Informações preliminares indicaram que os pilotos desviaram para Aktau após um choque com pássaros levar a uma emergência a bordo, de acordo com a agência de notícias estatal da Rússia, RIA Novosti, citando a autoridade de aviação civil da Rússia, Rosaviatsia.

Já o site de monitoramento Flighradar24 indicou “forte interferência no GPS” da aeronave, e mostrou que o avião fez uma espécie de “oito deitado” ao se aproximar do aeroporto em Aktau, com sua altitude oscilando antes de atingir o solo.

A Embraer afirmou estar “profundamente triste” com a ocorrência e acompanhar de perto a situação. “Seguimos totalmente empenhados em apoiar as autoridades competentes”, reforçou a companhia, em nota.

Com informações da Associated Press.

Estadão Conteúdo