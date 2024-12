Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em Apiacá

Nesta terça-feira (24), por volta das 22h, a Polícia Militar (PM) realizou a apreensão de uma grande quantidade de drogas, em Apiacá.

Os militares se posicionaram em local estratégico, afim de realizar a abordagem policial. Assim, duas pessoas que estavam em uma motocicleta foram abordados. Segundo informações da PM, os indivíduos estavam com uma grande quantidade de drogas, cerca de 1 kg de cocaína e 2,5 kg de maconha.

A suspeita dos policiais era que a droga seria comercializada na cidade de Bom Jesus do Norte, por conta do abastecimento de entorpecentes para o final de ano festivo.

Os dois indivíduos confessaram serem os donos das drogas e que realmente iam abastecer a cidade de Bom Jesus do Norte. Assim, ambos foram conduzidos e entregues para autoridade de polícia judiciária, em Cachoeiro de Itapemirim.

