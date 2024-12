Cachoeiro: confira os ganhadores da campanha “Natal Feliz é Aqui”

Nesta quinta-feira (26), às 18h, foram sorteados os prêmios da campanha “Natal Feliz é Aqui”. O evento foi realizado na Praça de Fátima, na avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Operação Ano Novo: PRF intensifica fiscalização em rodovias do ES

A campanha celebrou os 15 anos de parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci).

Entre os prêmios sorteados estavam: um carro zero quilômetro, dois estofados, dois televisores, duas bicicletas, dois projetores, dois instrumentos musicais e 10 vale-compras no valor de R$ 1 mil.

Prêmio principal (Chevrolet Onix 1.0 2024/2025, 0 km)

Prêmios extras

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui