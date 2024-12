Operação Ano Novo: PRF intensifica fiscalização em rodovias do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início à Operação Ano Novo, a partir das 0h desta sexta-feira (27), com foco na fiscalização de alcoolemia nas rodovias federais de todo o país. A operação, que se estenderá até as 23h59 da próxima quarta-feira (1°), visa reforçar a segurança viária durante o período de festas de fim de ano.

A Operação Ano Novo integra o Programa Rodovida, que reúne instituições do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) para reduzir mortes e feridos nas estradas durante os períodos de maior movimentação, como as festas de fim de ano e o carnaval. Além de ações de fiscalização, a PRF promove atividades educativas, como o cinema rodoviário, para conscientizar os motoristas.

Desde 2008, a Lei Seca estabelece tolerância zero para a combinação de álcool e direção, sendo considerada infração gravíssima conforme o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade inclui a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses. Caso o teste de alcoolemia registre 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar ou mais, o condutor também responde por crime de trânsito, conforme o artigo 306 do CTB, com pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de dirigir.

Entre os principais focos da fiscalização estão a mistura de álcool e direção, ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, uso de celular ao volante e condições inadequadas de veículos.

Para garantir uma viagem segura, a PRF recomenda:

Faça a revisão do veículo

Descanse antes da viagem

Verifique as condições da rodovia e do clima

Não consuma bebidas alcoólicas antes de dirigir

Use o cinto de segurança e equipamentos obrigatórios

Respeite os limites de velocidade

Não use o celular ao volante

Ultrapasse apenas em locais permitidos