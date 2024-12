Cachoeiro: temporal derruba árvore e interdita rodovia do Frade

Uma forte chuva, acompanhada de rajadas de ventos, derrubou uma árvore na rodovia ES-488, mais conhecida como rodovia do Frade, que liga Cachoeiro de Itapemirim à BR 101.

Apensar do susto, ninguém ficou ferido. O trânsito no local precisou ser interditado por alguns minutos.

Motoristas que passavam pelo local realizaram o corte dos galhos e troncos da árvore, liberando a passagem na rodovia.

Veja o vídeo:

