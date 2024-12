Motoristas registram congestionamento para chegar em Marataízes

Internautas do portal AQUINOTICIAS.COM registraram na manhã deste sábado (28), um congestionamento gigantesco na rodovia ES-490, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes.

Com o calorão dos últimos dias e o sol “rachando a moleira”, os capixabas resolveram descer para as praias do litoral Sul, porém, não contavam que muitos teriam a mesma intenção para se refrescar.

Apesar do congestionamento, os capixabas seguem firmes com o intuito de chegar em Marataízes e outras cidades litorâneas para se refrescar neste final de semana, mesmo com alerta de chuvas intensas emitido pelo Inmet para este sábado e domingo.