Campanha de Natal sorteará um carro nesta quinta (26) em Cachoeiro

Nesta quinta-feira (26), serão sorteados os prêmios da campanha ‘Natal Feliz é Aqui’. O sorteio será às 18h, na Praça de Fátima, na avenida Beira Rio.

A campanha neste ano celebra 15 anos de parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci) – instituições que promovem a iniciativa.

Além de um carro zero quilômetro, a campanha também sorteará 10 vale-compras no valor de R$ 1 mil, dois estofados, dois televisores, duas bicicletas, dois projetores, além de dois instrumentos musicais.

Podem participar os consumidores que compraram no comércio local durante o período da campanha, e que preencheram os cupons e depositaram nas urnas oficiais.

